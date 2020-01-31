31 Янв. 2020 2020-01-31T10:56:06+03:00

Число заключенных в колониях Красноярского края уменьшилось на 1,6 тысяч человек Фото: Мария ЛЕНЦ

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На территории Красноярского края действует 31 учреждение ГУФСИН. По данным на 1 января 2020 года в них содержатся 18 699 человек. За год количество заключенных уменьшилось на 1 685 человек или на 8,3 %. Средний возраст отбывающих наказание составляет 30 – 40 лет. По гендерному составу 16 300 мужчин, 1735 женщин и 56 несовершеннолетних.

Еще 2,3 тысячи подследственных находятся в 5 СИЗО и 3 ПФРСИ.

По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили в пресс-службе краевого ГУФСИНа, самые частые категории преступлений:

- связанные с незаконным оборотом наркотиков – 4 806 человек (26%);

- убийство – 4 420 (более 27%);

- за кражи – 2 286 (более 14%);

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1 002 (более 6%);

- разбой – 996 (более 6%);

- грабеж – 529 (более 3%).

Есть категория осужденных, наказание которых не связано с лишением свободы. Их наказывают обязательными или исправительными работами, либо ограничивают свободу передвижения. Таких в 2019 году было 29 425 человек (на 6,8 % меньше показателей 2018 года). На 1 января 2020 года таких осужденных 4 313. Из них 125 несовершеннолетних.

За 2019 год из учреждений ГУФСИН было освобождено 8244 человека, в том числе отбывший свой срок – 4 135 человек, условно-досрочно – 2196, в связи с заменой не отбытой части наказания более мягким видом наказания – 589 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU