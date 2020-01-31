2020-01-31T10:56:06+03:00
Происшествия

Число заключенных в колониях Красноярского края уменьшилось на 1,6 тысяч человек

Среди преступлений лидируют убийства и наркотики
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Число заключенных в колониях Красноярского края уменьшилось на 1,6 тысяч человекЧисло заключенных в колониях Красноярского края уменьшилось на 1,6 тысяч человекФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На территории Красноярского края действует 31 учреждение ГУФСИН. По данным на 1 января 2020 года в них содержатся 18 699 человек. За год количество заключенных уменьшилось на 1 685 человек или на 8,3 %. Средний возраст отбывающих наказание составляет 30 – 40 лет. По гендерному составу 16 300 мужчин, 1735 женщин и 56 несовершеннолетних.

Еще 2,3 тысячи подследственных находятся в 5 СИЗО и 3 ПФРСИ.

По информации, которую «Комсомольской правде»-Красноярск предоставили в пресс-службе краевого ГУФСИНа, самые частые категории преступлений:

- связанные с незаконным оборотом наркотиков – 4 806 человек (26%);

- убийство – 4 420 (более 27%);

- за кражи – 2 286 (более 14%);

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью – 1 002 (более 6%);

- разбой – 996 (более 6%);

- грабеж – 529 (более 3%).

Есть категория осужденных, наказание которых не связано с лишением свободы. Их наказывают обязательными или исправительными работами, либо ограничивают свободу передвижения. Таких в 2019 году было 29 425 человек (на 6,8 % меньше показателей 2018 года). На 1 января 2020 года таких осужденных 4 313. Из них 125 несовершеннолетних.

За 2019 год из учреждений ГУФСИН было освобождено 8244 человека, в том числе отбывший свой срок – 4 135 человек, условно-досрочно – 2196, в связи с заменой не отбытой части наказания более мягким видом наказания – 589 человек.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда спецмашинам Красноярска разрешат ездить по выделенным полосам?

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ запускает автомобильный маркетплейс
ВТБ выдал рекордный объем ипотеки
В Туве на 19-летнюю маму напали с ножом прямо в коридоре Республиканской больницы
В Красноярском крае в аварии погибла молодая мать, пострадали два ее малыша
Новый торговый комплекс планируют построить на Взлетке в Красноярске
Каждый пятый розничный кредит в России выдан ВТБ
В Красноярске невероятно обаятельный кот удивляет всех своими модельными талантами
Число заключенных в колониях Красноярского края уменьшилось на 1,6 тысяч человек
В Туве устанавливают причины гибели новорожденного
В магазины Красноярска едва не попала большая партия просроченной мясной продукции
В Красноярском крае черные лесорубы уничтожили леса на 10 миллионов рублей
Новый пешеходный мост в Красноярске достроят за 59,6 миллионов рублей
Два жителя Красноярска и два москвича ограбили банк на 2,5 миллиона рублей
Подсчитано, сколько денег на водку потратил каждый житель Красноярского края
В Туве мужчину убили вилкой
Житель Красноярского края на себе испытал, каково это вернуть испорченный телефон
В Канске грабитель-неудачник рассыпал содержимое кассового аппарата по пути бегства
В Красноярске ищут проектировщиков для 8 крупных скверов за 7,4 миллиона рублей
Аэровокзал в Красноярске признали выявленным памятником культурного наследия
В Красноярском крае появились судебные примирители
Жительница Красноярского края выиграла в лотерею квартиру
В Красноярске машины «скорой» пустят на выделенные полосы?
В Хакасии бабушка и дедушка сожгли своего 11-месячного внука