2020-01-31T10:53:38+03:00
Происшествия

В Туве устанавливают причины гибели новорожденного

Внешних признаков насильственной смерти не найдено
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Туве устанавливают причины гибели новорожденногоВ Туве устанавливают причины гибели новорожденногоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве устанавливают причины смерти новорожденного малыша. В пресс-службе республиканского следственного комитета информацию о смерти "Комсомольской правде"-Красноярск подтвердили и уточнили: трагедия произошла 26 января. Когда в полицию поступило заявление и оперативники прибыли в частный дома в селе Бай-Тал Бай-Тайгинского района республики, они обнаружили двухмесячного малыша без внешних признаков насильственной смерти.

Мама рассказала, что закапала ребенку в нос воду. Он поначалу плакал, а потом неожиданно перестал дышать. Чтобы установить причины смерти ребенка следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. В рамках доследственной проверки опрашивают родных малыша, выясняют, что произошло в тот день. По результатам проверки и будет принято решение о возбуждении уголовного дела, либо признают гибель несчастным случаем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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