2020-01-31T08:41:47+03:00
Общество

В магазины Красноярска едва не попала большая партия просроченной мясной продукции

Она не прошла благодаря «Меркурию»
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В магазины Красноярска едва не попала большая партия просроченной мясной продукцииВ магазины Красноярска едва не попала большая партия просроченной мясной продукцииФото: Мария ЛЕНЦ
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продукции. Выявить ее помогла федеральная государственная информационная система «Меркурий». Специалисты краевого управления Россельхознадзора непрерывно мониторят систему, они то и обнаружили подозрительно оформленные электронные сопроводительные документы.

- В ходе мониторинга было установлено, что уполномоченным лицом предприятия оптово-розничной торговли ООО «Торг-сервис» в январе текущего года оформлен 31 эВСД на колбасные изделия (колбаса балыковая, колбаса докторская, шпикачки сочные, сосиски филейные) в количестве 121 килограмм с истекшим сроком годности. Продукция направлялась в розничную сеть, то есть павильоны, магазины, рынки, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в краевом Россельхознадзоре.

Кроме того, без сопроводительных документов были приняты на реализацию 1684 килограмма пельменей «Великосочные из Сибири». Часть уже была направлена на реализацию в торговую сеть.

В результате две организации была заблокированы в системе «Меркурий» на 3 и 6 месяцев. Идет проверка, после которой виновные будут наказаны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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