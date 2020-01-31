2020-01-31T08:28:24+03:00
Происшествия

В Красноярском крае черные лесорубы уничтожили леса на 10 миллионов рублей

На это им понадобилось всего два месяца
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае черные лесорубы уничтожили леса на 10 миллионов рублей. Фото: пресс-служба полицииВ Красноярском крае черные лесорубы уничтожили леса на 10 миллионов рублей. Фото: пресс-служба полиции
Изменить размер текста:

Полиция Нижнеингашского района края завела уголовное дело на группу местных жителей, которые незаконно вырубали лес, причинив ущерб в сумме более 10 миллионов рублей. Всего черные лесорубы заготовили более 1200 кубометров деревьев различных пород – пихты, ели, осины, лиственницы.

Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, преступление имело место в период с декабря 2018 по январь 2019 года. Вырубка проводилась на территории комплексного заказника «Тинское лесничество». Подозреваемые – мужчины 1989, 1988 и 1982 года рождения. Причем самый старший был директором лесозаготовительной организации, он подделал документы, которые якобы разрешали вырубку деревьев. У одного из его сообщников уже была судимость за аналогичные преступления, но он погасил ущерб на 2 миллиона рублей и остался тогда на свободе.

В настоящее время все трое подозреваемых находятся под стражей, им грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В магазины Красноярска едва не попала большая партия просроченной мясной продукции
В Красноярском крае черные лесорубы уничтожили леса на 10 миллионов рублей
Новый пешеходный мост в Красноярске достроят за 59,6 миллионов рублей
Два жителя Красноярска и два москвича ограбили банк на 2,5 миллиона рублей
Подсчитано, сколько денег на водку потратил каждый житель Красноярского края
В Туве мужчину убили вилкой
Житель Красноярского края на себе испытал, каково это вернуть испорченный телефон
В Канске грабитель-неудачник рассыпал содержимое кассового аппарата по пути бегства
В Красноярске ищут проектировщиков для 8 крупных скверов за 7,4 миллиона рублей
Аэровокзал в Красноярске признали выявленным памятником культурного наследия
В Красноярском крае появились судебные примирители
Жительница Красноярского края выиграла в лотерею квартиру
В Красноярске машины «скорой» пустят на выделенные полосы?
В Хакасии бабушка и дедушка сожгли своего 11-месячного внука