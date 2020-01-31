В Красноярском крае черные лесорубы уничтожили леса на 10 миллионов рублей
Полиция Нижнеингашского района края завела уголовное дело на группу местных жителей, которые незаконно вырубали лес, причинив ущерб в сумме более 10 миллионов рублей. Всего черные лесорубы заготовили более 1200 кубометров деревьев различных пород – пихты, ели, осины, лиственницы.
Как сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, преступление имело место в период с декабря 2018 по январь 2019 года. Вырубка проводилась на территории комплексного заказника «Тинское лесничество». Подозреваемые – мужчины 1989, 1988 и 1982 года рождения. Причем самый старший был директором лесозаготовительной организации, он подделал документы, которые якобы разрешали вырубку деревьев. У одного из его сообщников уже была судимость за аналогичные преступления, но он погасил ущерб на 2 миллиона рублей и остался тогда на свободе.
В настоящее время все трое подозреваемых находятся под стражей, им грозит до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU