Новый пешеходный мост в Красноярске достроят за 59,6 миллионов рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:52:54+03:00

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Для того, чтобы достроить пешеходный переход на Николаевском проспекте, администрация города ищет нового подрядчика. Стоимость контракта, который появился на сайте госзакупок, составляет 59,5 миллионов рублей, сообщает интернет-газета Newslab.ru.

Виадук будет установлен в районе школы № 73. Первая часть работ уже сделана: 43-метровый пролет над проезжей частью был собран в конце ноября из алюминиевых блоков. Вторая часть работ включает в себя установку инженерных коммуникаций, лифтов, освещения, а также благоустройство прилегающей территории.

В готовом виде длина моста составит более 60 метров, а ширина – 3 метра. После его ввода в эксплуатацию школьники смогут безопасно и по прямому пути проходить к своему учебному заведению. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 февраля, а завершение работ запланировано на 3-й квартал. Итоговая стоимость моста – 134 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU