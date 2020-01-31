Новый пешеходный мост в Красноярске достроят за 59,6 миллионов рублей
Для того, чтобы достроить пешеходный переход на Николаевском проспекте, администрация города ищет нового подрядчика. Стоимость контракта, который появился на сайте госзакупок, составляет 59,5 миллионов рублей, сообщает интернет-газета Newslab.ru.
Виадук будет установлен в районе школы № 73. Первая часть работ уже сделана: 43-метровый пролет над проезжей частью был собран в конце ноября из алюминиевых блоков. Вторая часть работ включает в себя установку инженерных коммуникаций, лифтов, освещения, а также благоустройство прилегающей территории.
В готовом виде длина моста составит более 60 метров, а ширина – 3 метра. После его ввода в эксплуатацию школьники смогут безопасно и по прямому пути проходить к своему учебному заведению. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 февраля, а завершение работ запланировано на 3-й квартал. Итоговая стоимость моста – 134 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU