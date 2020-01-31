Два жителя Красноярска и два москвича ограбили банк на 2,5 миллиона рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:33:09+03:00

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Два жителя Красноярска 17 и 18 лет и два москвича 25 и 29 лет ограбили банк в краевом центре на большую сумму – 2 570 000 рублей. Следствие по уголовному делу уже завершено, дело с обвинительным заключением направлено в суд Советского района города. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГУС СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Группа обвиняемых использовала банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц. В октябре 2018 года товарищи внесли в банкоматы поддельные купюры. Терминалы приняли деньги за настоящие и зачислили на счета. После этого обвиняемые сняли деньги, но уже в других банкоматах, настоящие. И распорядились ими по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемые сначала отрицали свою вину, но улики оказались неопровержимыми. К делу были приложены видеозаписи с банкоматов, сделанные в тот момент, когда молодые люди загружали фальшивки.

ИСТОЧНИК KP.RU