2020-01-31T06:41:01+03:00
Общество

Подсчитано, сколько денег на водку потратил каждый житель Красноярского края

А что там у соседей, в Хакасии и Туве
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Подсчитано, сколько денег на водку потратил каждый житель Красноярского краяПодсчитано, сколько денег на водку потратил каждый житель Красноярского краяФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты Красноярскстата подсчитали, сколько каждый житель Красноярского края тратит на покупку водки. Для отчетного периода взяли 3-й квартал 2019 года. И вот какие данные получились: в месяц потребительские расходы на одного члена домохозяйства составили 52,1 рубля в месяц. Это на 25,8 % больше аналогичного периода 2018 года.

Сразу обозначим, показатели – средние для населения края, они вовсе не означают, что напиток употребляют все до единого. Если посмотреть у соседей, в Хакасии выходит 60,3 рубля на человека (+0,2 %), в Туве – 37,1 % (на том же уровне).

Средние потребительские цены на водку крепостью 40% в декабре 2019 года в Красноярском крае сложились в размере 624,64 рубля за литр (+1,3 % к предыдущему году), в Туве – 672,30 рубля (+ 3,8 %), Хакасии – 673,63 рубля (+4,4 %).

Произведено: в 2019 году в Красноярском крае 777,6 тысяч декалитров водки (- 16,8 %), в Туве и Хакасии производства нет. Продано за 9 месяцев 2019 года: в крае 1022,8 тысячи декалитров водки и ликероводочных изделий (+ 2,6 %), в Хакасии – 117,4 тысячи декалитров (+ 1,7 %), в Туве – 44,9 тысячи декалитров (+ 9,4 %).

Добавим, что 31 января в России отмечается День рождения водки. В этот день в 1865 году Дмитрий Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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