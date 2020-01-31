Житель Красноярского края на себе испытал, каково это вернуть испорченный телефон

31 Янв. 2020 2020-01-31T06:22:29+03:00

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Житель Ачинска на себе испытал, каково это вернуть в магазин испорченный телефон. На это у него ушло больше года. Историю потребителя, отстоявшего свои права, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Мужчина купил телефон «Nokia» в июле 2018 года. Гаджет простой, цена – 2490 рублей. Владельцу он нужен был для общения. Однако вскоре выяснилось, что телефон неисправен, владелец принес его в магазин для гарантийного ремонта. Спустя 45 дней (а это максимально установленный законом срок) телефон ачинцу не вернули, пояснили: заводской брак, ремонту не подлежит.

Вернуть деньги покупателю тоже отказались. Пояснили: приобретал товар он в ООО «Евросеть Ритейл», но теперь этой компании не существует. После реорганизации правопреемником стал ООО «Сеть Связной». Мужчина много раз обращался по адресу, куда ему указали, но безуспешно.

Спор удалось разрешить, только когда вмешался Роспотребнадзор. Мужчине в досудебном порядке вернули 3990 рублей: 2490,00 рублей – стоимость телефона, 500,00 рублей – компенсация морального вреда, 1000 рублей – неустойка за невыполнение требований потребителя о возврате товара.

ИСТОЧНИК KP.RU