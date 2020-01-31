В Канске грабитель-неудачник рассыпал содержимое кассового аппарата по пути бегства

31 Янв. 2020 2020-01-31T05:38:28+03:00

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В Канске полицейские задержали грабителя-неудачника буквально через час после того, как он совершил налет на круглосуточный торговый павильон. Случилось это несколько дней назад. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, неизвестный в маске забежал в торговую точку на окраине города, сорвал ящик с деньгами с кассового аппарата и попытался сбежать. Однако что-то для него пошло не так и грабитель рассыпал содержимое ящика еще в тамбуре магазина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/757899" frameborder="0"></iframe> Грабеж в Канске.

Владелец торговой точки вызвал оперативников, тут же была разослана ориентировка экипажам ДПС и ППС. Прошло не больше часа, как подозреваемого задержали в трех километрах от места преступления. Чтобы замаскироваться, он даже вывернул наизнанку свою куртку. Но это не помогло. Подозреваемым оказался 28-летний местный житель, ранее уже судимый. Уголовно дело в отношении него возбуждено по статье «Грабеж». А это – до 4 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU