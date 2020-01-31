В Красноярске ищут проектировщиков для 8 крупных скверов за 7,4 миллиона рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T07:27:52+03:00

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В Красноярске ищут проектировщиков для 8 крупных скверов. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на торги выставлены первые объекты, которые горожане выбрали для благоустройства в этом году. Всего в списке таких общественных пространств будет 20. Выбирали их очным голосованием, в котором приняли участие 82 тысячи красноярцев. А само благоустройство пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда». Изначальная цена контракта – 7 миллионов 441 тысяча рублей.

Эскизы будущих скверов были подготовлены архитекторами и дизайнерами на основе предложений горожан. Готовится проектно-сметная документация. Так, в сквере «Паниковка» на улице Кольцевой появится площадка для выгула собак. На Устиновича – игровые и развивающие комплексы для детей. На проспекте Комсомольский – бетонные скамейки с деревянными настилами, деревянные клумбы, беседки-навесы с сиденьями и качелями. В сквере на улице Одесской предусмотрены тренажеры и площадки для воркаута.

ИСТОЧНИК KP.RU