Аэровокзал в Красноярске признали выявленным памятником культурного наследия

31 Янв. 2020 2020-01-31T04:45:04+03:00

А это значит, что он взят под особую охрану

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Здание аэровокзала в микрорайоне Взлетка теперь официально получил охранный статут. Приказом службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 27 января 2020 года он был внесен в Перечень выявленных объектов культурного наследия. Официальная классификация: вид объекта – памятник, общая видовая принадлежность объекта – памятник градостроительства и архитектуры.

Немного истории: здание было построено в 1954 году на пустыре для обслуживания пассажиров аэропорта. Его пропускная способность составляла 150 пассажиров в час. Закрылся он в 1988 году. На взлетно-посадочных полосах ненадолго образовался стихийный рынок, а затем его сменили жилые кварталы.

В здании аэровокзала сейчас располагаются около трех десятков различных частных предприятий: парикмахерские, агентства недвижимости, туристические фирмы, ломбарды, магазины.Недавно мэрией было принято решение о благоустройстве территории возле здания аэровокзала, а внутри него планируют открыть музей полярной авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU