В Красноярском крае появились судебные примирители

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:07:12+03:00

Чем они будут заниматься?

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Пленум Верховного суда России утвердил несколько сотен судебных примирителей. Для каждой территории – свои, в Красноярском крае теперь их 5:

1. Магда Ольга Викторовна - выслуга лет -26 л., гражданское судопроизводство, Третий арбитражный апелляционный суд г. Красноярск, Красноярский край

2. Ермакова Ирина Искандеровна - выслуга лет -29 л., гражданское судопроизводство, Арбитражный суд Красноярского края г. Красноярск, Красноярский край

3. Михайлова Татьяна Владимировна - выслуга лет- 27 л., гражданское судопроизводство, Арбитражный суд Красноярского края г. Красноярск, Красноярский край

4. Степанков Владимир Валентинович - выслуга лет -30 л., гражданское судопроизводство, Минусинский городской суд Красноярского края г. Минусинск, Красноярский край

5. Еремеева Надежда Михайловна - выслуга лет -19 л., гражданское и административное судопроизводство, Минусинский городской суд Красноярского края г. Минусинск, Красноярский край

Должность судебного примирителя – новая. Принятый в июле 2019 года закон о судебных примирителях должен был активизировать роль судов в развитии примирительных процедур. При приеме заявлений в суд судья теперь в обязательном порядке должен предлагать сторонам воспользоваться примирительными процедурами. Итогом примирительных процедур могут быть мировое соглашение, частичный или полный отказ от иска или, наоборот, частичное или полное признание исковых требований. Для поощрения развития примирительных процедур внесены поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие возврат истцу до 70% уплаченной госпошлины при заключении мирового соглашения и отказе от иска в суде первой инстанции, 50% - при рассмотрении дела в апелляции и 30% - при рассмотрении дела в кассации.

Судебные примирители обходятся государству дешевле, чем один день работы суда (7 тысяч рублей против 70 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU