2020-01-30T17:07:12+03:00
Общество

В Красноярском крае появились судебные примирители

Чем они будут заниматься?
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Обойтись без суда - дешевле!Обойтись без суда - дешевле!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Пленум Верховного суда России утвердил несколько сотен судебных примирителей. Для каждой территории – свои, в Красноярском крае теперь их 5:

1. Магда Ольга Викторовна - выслуга лет -26 л., гражданское судопроизводство, Третий арбитражный апелляционный суд г. Красноярск, Красноярский край

2. Ермакова Ирина Искандеровна - выслуга лет -29 л., гражданское судопроизводство, Арбитражный суд Красноярского края г. Красноярск, Красноярский край

3. Михайлова Татьяна Владимировна - выслуга лет- 27 л., гражданское судопроизводство, Арбитражный суд Красноярского края г. Красноярск, Красноярский край

4. Степанков Владимир Валентинович - выслуга лет -30 л., гражданское судопроизводство, Минусинский городской суд Красноярского края г. Минусинск, Красноярский край

5. Еремеева Надежда Михайловна - выслуга лет -19 л., гражданское и административное судопроизводство, Минусинский городской суд Красноярского края г. Минусинск, Красноярский край

Должность судебного примирителя – новая. Принятый в июле 2019 года закон о судебных примирителях должен был активизировать роль судов в развитии примирительных процедур. При приеме заявлений в суд судья теперь в обязательном порядке должен предлагать сторонам воспользоваться примирительными процедурами. Итогом примирительных процедур могут быть мировое соглашение, частичный или полный отказ от иска или, наоборот, частичное или полное признание исковых требований. Для поощрения развития примирительных процедур внесены поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие возврат истцу до 70% уплаченной госпошлины при заключении мирового соглашения и отказе от иска в суде первой инстанции, 50% - при рассмотрении дела в апелляции и 30% - при рассмотрении дела в кассации.

Судебные примирители обходятся государству дешевле, чем один день работы суда (7 тысяч рублей против 70 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае появились судебные примирители
Жительница Красноярского края выиграла в лотерею квартиру
В Красноярске машины «скорой» пустят на выделенные полосы?
В Хакасии бабушка и дедушка сожгли своего 11-месячного внука
В Красноярске простаивает дорогостоящее медицинское оборудование
В Красноярске начали продажу билетов на этапы Кубка мира по фристайлу
Сигареты в памперсах, женских прокладках, в хлебе: как передают табак роженицам в Красноярском крае
Красноярцам предложили придумать имена набережным Енисея
В красноярских автобусах станет больше терминалов для безналичной оплаты: список маршрутов
В Красноярском крае пьяный водитель без прав бросил пострадавших в ДТП и сбежал
Спасите Стрелку! Красноярец написал открытое письмо мэру Красноярска Еремину
В правительстве Красноярского края прошли кадровые перестановки
На Южном полюсе развернули флаги Красноярского края и Русского географического общества
В Красноярске поставят памятник бывшему главе региона Павлу Федирко
Двоек не будет. Красноярцев приглашают проверить свою научную грамотность
Красноярцев предупредили о сильном ветре
Газзаев остается тренировать футбольный «Енисей»
Главный таможенный инспектор в Красноярске попалась на 6 взятках
Марки, открытки и статуэтка: жителя Красноярска поймали на вывозе культурных ценностей в Пекин
Масленицу в Красноярске решено провести на правобережной набережной
Три подростка провернули кражу со взломом в салоне сотовых телефонов
«Позитивные новости»: из аэропорта Красноярска откроют допрейсы в Пекин
Рыжий кот, которого красноярка спасла от усыпления, стал героем соцсетей
Эпидемиологи не выявили случаев коронавируса в Красноярском крае