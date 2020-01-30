Жительница Красноярского края выиграла в лотерею квартиру

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:57:30+03:00

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В начале этого года, после анализа предновогодних расходов, выяснилось, что россияне стали трать больше денег на лотерею. И хотя на удачу надеется каждый, улыбается она не всем.

И тем радостнее новости о том, что выиграть все же реально!

Например, жительница Красноярского края Лариса Мухаммедова выиграла в лотерею из Красноярского края ни много ни мало, - квартиру! Об этом сообщает ИА Запад.

По словам счастливицы, она участвует в розыгрышах редко, билеты покупает на праздничные тиражи. Предновогодний оказался удачным дважды! По одному билету «Жилищной лотереи» она получила квартиру-студию стоимостью 1,5 млн рублей и 100 тыс. рублей. О выигрыше женщина узнала от старшей дочери, когда попросила ее проверить результаты розыгрыша в интернете.

Выигрыш победительница планирует забрать в денежном эквиваленте, который составит 1,6 млн рублей, и отремонтировать на них загородный дом: обустроить участок с бассейном и зоной для барбекю. Однако по итогу денег будет меньше: выигрыш облагается налогом.

ИСТОЧНИК KP.RU