2020-01-30T16:57:30+03:00
Общество

Жительница Красноярского края выиграла в лотерею квартиру

Выигрыш она решила забрать деньгами
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Билет обошелся в сотню, выигрыш - больше миллиона!Билет обошелся в сотню, выигрыш - больше миллиона!Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В начале этого года, после анализа предновогодних расходов, выяснилось, что россияне стали трать больше денег на лотерею. И хотя на удачу надеется каждый, улыбается она не всем.

И тем радостнее новости о том, что выиграть все же реально!

Например, жительница Красноярского края Лариса Мухаммедова выиграла в лотерею из Красноярского края ни много ни мало, - квартиру! Об этом сообщает ИА Запад.

По словам счастливицы, она участвует в розыгрышах редко, билеты покупает на праздничные тиражи. Предновогодний оказался удачным дважды! По одному билету «Жилищной лотереи» она получила квартиру-студию стоимостью 1,5 млн рублей и 100 тыс. рублей. О выигрыше женщина узнала от старшей дочери, когда попросила ее проверить результаты розыгрыша в интернете.

Выигрыш победительница планирует забрать в денежном эквиваленте, который составит 1,6 млн рублей, и отремонтировать на них загородный дом: обустроить участок с бассейном и зоной для барбекю. Однако по итогу денег будет меньше: выигрыш облагается налогом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае появились судебные примирители
Жительница Красноярского края выиграла в лотерею квартиру
В Красноярске машины «скорой» пустят на выделенные полосы?
В Хакасии бабушка и дедушка сожгли своего 11-месячного внука
В Красноярске простаивает дорогостоящее медицинское оборудование
В Красноярске начали продажу билетов на этапы Кубка мира по фристайлу
Сигареты в памперсах, женских прокладках, в хлебе: как передают табак роженицам в Красноярском крае
Красноярцам предложили придумать имена набережным Енисея
В красноярских автобусах станет больше терминалов для безналичной оплаты: список маршрутов
В Красноярском крае пьяный водитель без прав бросил пострадавших в ДТП и сбежал
Спасите Стрелку! Красноярец написал открытое письмо мэру Красноярска Еремину
В правительстве Красноярского края прошли кадровые перестановки
На Южном полюсе развернули флаги Красноярского края и Русского географического общества
В Красноярске поставят памятник бывшему главе региона Павлу Федирко
Двоек не будет. Красноярцев приглашают проверить свою научную грамотность
Красноярцев предупредили о сильном ветре
Газзаев остается тренировать футбольный «Енисей»
Главный таможенный инспектор в Красноярске попалась на 6 взятках
Марки, открытки и статуэтка: жителя Красноярска поймали на вывозе культурных ценностей в Пекин
Масленицу в Красноярске решено провести на правобережной набережной
Три подростка провернули кражу со взломом в салоне сотовых телефонов
«Позитивные новости»: из аэропорта Красноярска откроют допрейсы в Пекин
Рыжий кот, которого красноярка спасла от усыпления, стал героем соцсетей
Эпидемиологи не выявили случаев коронавируса в Красноярском крае