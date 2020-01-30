2020-01-30T16:42:04+03:00
Общество

В Красноярске машины «скорой» пустят на выделенные полосы?

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Татьяна РЯБИНИНА
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Выделенные полосы движения помогут добираться к больному быстрее!Выделенные полосы движения помогут добираться к больному быстрее!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Депутаты красноярского Горсовета предлагают скорректировать правила дорожного движения так, чтобы водители машин скорой медицинской помощи при необходимости могли пользоваться на автодороге полосами, которые специально выделены для автобусов, об этом сообщает ТВК.

Сейчас по ним ездят только общественный транспорт и лицензированные такси. Но кареты «скорой помощи» которые торопятся на вызов, могли бы ехать еще быстрее, если бы могли пользоваться выделенными полосами.

А пока им приходится писать многочисленные объяснительные в ГИБДД, что «так быстрее».

Инициативу депутаты поддержали единогласно. Также предложили расширить перечень транспортных средств до категории «спецтранспорт», которая включает пожарный и полицейский транспорт.

Ранее в Красноярске отменили действие всех выделенных полос по выходным и праздничным дням.

ИСТОЧНИК KP.RU

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