2020-01-30T15:11:41+03:00
Происшествия

В Хакасии бабушка и дедушка сожгли своего 11-месячного внука

Оба были пьяны
Татьяна РЯБИНИНА
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Годы заключения не вернут малыша.....Годы заключения не вернут малыша.....Фото: Мария ЛЕНЦ
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В голове не укладывается, но все было именно так. Год назад, 29 января, в одном из домов деревни Харой Таштыпского района, находились трое. 11-месячный ребенок все время плакал, и очень мешал сильно пьяным бабушке и дедушке. Сначала бабушка пыталась задушить ребенка, а потом дедушка затолкал плачущего малыша в топку печи.

Протрезвев, они так и не признали своей вины.

О том, что семья неблагополучная, знали все. По мнению следствия, ребенка необходимо было забрать из семьи, поскольку и мать, и другие родственники злоупотребляли алкоголем. В доме антисанитария и нищета, даже продуктов не было. Однако сотрудники органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Таштыпского района сняли семью с учета в 2016 году "в связи с исправлением". По этому поводу возбуждено уголовное дело о халатности.

И вот финал этой страшной истории убийства малыша с особой жестокостью: суд назначил наказание женщине - 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год, мужчине – 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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