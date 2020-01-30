2020-01-30T14:40:51+03:00
Здоровье

В Красноярске простаивает дорогостоящее медицинское оборудование

Такие факты обнаружены во время прокурорской проверки
Татьяна РЯБИНИНА
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Рабочее оборудование радует! На нерабочее обращают внимание прокуроры.Рабочее оборудование радует! На нерабочее обращают внимание прокуроры.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Каждый житель города и края знает, как сложно пройти диагностику, очереди даже на самые, казалось бы, простые процедуры.

На этом фоне особенно шокируют новости о том, что где-то стоит без дела дорогостоящее оборудование, закупленное в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Прокуратура Кировского района Красноярска установила. что в июле 2019 года КГБУЗ «Красноярская межрайонная детская клиническая больница № 5» приобрела оборудование, предназначенное для исследований клеток крови. На момент проверки оно фактически не используется, находится в нерабочем состоянии по причине отсутствия расходных материалов.

Факты длительного простоя медицинского оборудования стоимостью более 1,5 млн. рублей выявлены и в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница № 7».

По итогам проверки прокуратура потребовала устранить нарушение закона о доступности и качестве медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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