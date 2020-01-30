В Красноярске начали продажу билетов на этапы Кубка мира по фристайлу
Наследие универсиады 2019 года приносит очередные плоды: 7 марта Красноярск принимает этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине парный могул, 8 марта - финал Кубка мира по фристайлу в дисциплине акробатика.
Такие соревнования в нашем городе состоятся впервые и пройдут на трассах кластера «Сопка».
Приедут около 160 спортсменов из 18 стран мира.
Билеты можно приобрести на сайте krs.kassir.ru и в кассах, адреса которых размещены на сайте билетного оператора.
Один билет действует на весь соревновательный день, на все состязания (квалификации и финалы) и на церемонии награждения победителей, которые состоятся после финальных заездов.
Стоимость билетов
- на трибунах 500 рублей
- в фан-зонах 300 рублей
- детям до 5 лет включительно вход свободный
- скидка 50% для детей от 6 до 14 лет, студентов и пенсионеров – для этой категории скидка действует только при покупке билетов в кассе и предъявлении документов.
Консультацию по вопросу покупки можно получить по телефону билетного оператора 8-965-902-01-42 ежедневно с 10.00 до 22.00.
Для удобства зрителей готовятся комната матери и ребенка, отапливаемый шатер, где болельщики смогут согреться, перекусить и приобрести сувениры.
Также запланирована развлекательная программа: аниматоры на ходулях, диджей, конкурсы.
ИСТОЧНИК KP.RU