В Красноярске начали продажу билетов на этапы Кубка мира по фристайлу

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:26:31+03:00

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Наследие универсиады 2019 года приносит очередные плоды: 7 марта Красноярск принимает этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине парный могул, 8 марта - финал Кубка мира по фристайлу в дисциплине акробатика.

Такие соревнования в нашем городе состоятся впервые и пройдут на трассах кластера «Сопка».

Приедут около 160 спортсменов из 18 стран мира.

Билеты можно приобрести на сайте krs.kassir.ru и в кассах, адреса которых размещены на сайте билетного оператора.

Один билет действует на весь соревновательный день, на все состязания (квалификации и финалы) и на церемонии награждения победителей, которые состоятся после финальных заездов.

Стоимость билетов

- на трибунах 500 рублей

- в фан-зонах 300 рублей

- детям до 5 лет включительно вход свободный

- скидка 50% для детей от 6 до 14 лет, студентов и пенсионеров – для этой категории скидка действует только при покупке билетов в кассе и предъявлении документов.

Консультацию по вопросу покупки можно получить по телефону билетного оператора 8-965-902-01-42 ежедневно с 10.00 до 22.00.

Для удобства зрителей готовятся комната матери и ребенка, отапливаемый шатер, где болельщики смогут согреться, перекусить и приобрести сувениры.

Также запланирована развлекательная программа: аниматоры на ходулях, диджей, конкурсы.

ИСТОЧНИК KP.RU