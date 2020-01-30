2020-01-30T11:38:11+03:00
Здоровье

Сигареты в памперсах, женских прокладках, в хлебе: как передают табак роженицам в Красноярском крае

Такая «забота» вредит и женщинам, и новорожденным
Татьяна РЯБИНИНА
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Казалось бы, о чем должна думать роженица? О ребенке, о здоровье. Но нет, частенько она думает о том, как бы закурить побыстрее! А родные и близкие идут на поводу пагубной привычки, не думая даже о новорожденном!

Поскольку табачные изделия категорически запрещены, родственники исхитряются замаскировать их даже внутри булки хлеба! Прячут в памперсах, в прокладках, об этом рассказали в перинатальном центре Ачинска.

Курящая и при этом кормящая мама, «обеспечивает» своему малышу беспокойный сон, нарушение аппетита, сильные колики, обильные срыгивания, снижение иммунитета, раздражительность, плаксивость. Смолы и токсины из сигаретного дыма меняют вкус молока, из-за чего малыш может начать меньше есть.

Молоко при курении теряет множество полезных веществ, что приводит к общему ухудшению состояния здоровья, отставанию в психическом и физическом развитии, особенно, если мать курила во время беременности. Дети курящих мам позже начинают ходить и говорить. Кроме того, никотин, поступающий в организм малыша вместе с молоком матери, вызывает у него привыкание и даже никотиновую зависимость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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