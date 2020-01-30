2020-01-30T11:03:14+03:00
Общество

Красноярцам предложили придумать имена набережным Енисея

Опрос стартует в ближайшие дни
Татьяна РЯБИНИНА
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Левобережной и правобережной набережной красноярцы придумают имена!Левобережной и правобережной набережной красноярцы придумают имена!Фото: Мария ЛЕНЦ
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«Ещё в прошлом году, когда завершали работы по первому этапу обновления правобережной набережной, задумались над идеей, что наши берега должны иметь свои имена. Хочется, чтобы в процессе поиска имён для набережных поучаствовало максимальное количество горожан, потому что Енисей - это наше общее достояние. Очень надеюсь на креативность и отклик горожан», - обратился к красноярцам глава города Сергей Еремин.

Уже завтра на сайте администрации города в разделе «Опросы» начнётся сбор предложений горожан. Он продлится до конца февраля. Затем специальная комиссия отберёт десять наиболее интересных вариантов наименований. Весь март продлится голосование. А уже к лету левобережная и правобережная набережные Енисея обретут свои имена.

Напомним, в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» продолжится благоустройство правобережной набережной на участке от Гладкова, 8А до микрорайона «Белые росы». Уже в этом году 29 февраля здесь впервые здесь состоится празднование Масленицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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