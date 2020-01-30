В красноярских автобусах станет больше терминалов для безналичной оплаты: список маршрутов

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:34:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Кажется, не так давно появились транспортные карты, и вот уже рассчитаться за проезд можно еще более удобным способом. Правда, пока не везде. Но количество маршрутов, где можно рассчитаться банковской картой, постоянно увеличивается, об этом сообщают «Городские новости».

В этом списке скоро появятся маршруты № 26, 31, 37 и № 52.

Напомним, уже есть терминалы для безналичного расчета есть в троллейбусах и трамваях, автобусах №12,14,38,81,83, а также в некоторых машинах маршрутов №3, 20, 64, 85, 90 и 99. Планируется, что к середине февраля в красноярском транспорте будут работать 500 терминалов.

Чтобы рассчитаться банковской картой в автобусе или троллейбусе, нужно приложить карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к специальному значку на терминале кондуктора. Или оплатить через заранее скачанное мобильное приложение и показать смс-уведомление об оплате кондуктору.

Все вопросы по работе стационарных терминалов можно задать по номеру телефона: 200-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU