2020-01-30T10:34:22+03:00
Общество

В красноярских автобусах станет больше терминалов для безналичной оплаты: список маршрутов

Новинка становится привычным делом!
Татьяна РЯБИНИНА
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Таких объявлений в красноярских автобусах становится меньше!Таких объявлений в красноярских автобусах становится меньше!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Кажется, не так давно появились транспортные карты, и вот уже рассчитаться за проезд можно еще более удобным способом. Правда, пока не везде. Но количество маршрутов, где можно рассчитаться банковской картой, постоянно увеличивается, об этом сообщают «Городские новости».

В этом списке скоро появятся маршруты № 26, 31, 37 и № 52.

Напомним, уже есть терминалы для безналичного расчета есть в троллейбусах и трамваях, автобусах №12,14,38,81,83, а также в некоторых машинах маршрутов №3, 20, 64, 85, 90 и 99. Планируется, что к середине февраля в красноярском транспорте будут работать 500 терминалов.

Чтобы рассчитаться банковской картой в автобусе или троллейбусе, нужно приложить карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к специальному значку на терминале кондуктора. Или оплатить через заранее скачанное мобильное приложение и показать смс-уведомление об оплате кондуктору.

Все вопросы по работе стационарных терминалов можно задать по номеру телефона: 200-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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