В Красноярском крае пьяный водитель без прав бросил пострадавших в ДТП и сбежал

30 Янв. 2020 2020-01-30T08:04:56+03:00

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Ночью во время патрулирования полицейские Зеленогорска обнаружили на газоне разбитый автомобиль Lada. Участников аварии рядом не оказалось, однако полицейские нашли водителя. Им оказался 33-летний нетрезвый мужчина: 0,42 мг/л алкоголя в крови. Также, он был лишен водительских прав и не должен был садиться за руль.

Выяснилось, что водитель наехал на бордюр и машину вынесло на газон. В машине сидели пассажиры — 38-летняя женщина и ее 4-летний ребенок, оба не были пристегнуты, а детского кресла в салоне и вовсе не было. Малыш в больнице, его мать проверяют инспекторы ПДН (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей).

По итогу ДТП возбуждены уголовные дела по статьям «Повторное управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения» и «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Также составлено несколько административных материалов за нарушения в области безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU