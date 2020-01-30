2020-01-30T07:22:05+03:00
Общество

Спасите Стрелку! Красноярец написал открытое письмо мэру Красноярска Еремину

Он просит «не уродовать» исторический центр города
Татьяна РЯБИНИНА
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Автор петиции иллюстрирует свою просьбу фотографией будущего Красноярск-Сити. Однако место для него определено другое!Автор петиции иллюстрирует свою просьбу фотографией будущего Красноярск-Сити. Однако место для него определено другое!
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Красноярец Виктор Новгородцев создал открытую петицию и собирает подписи в защиту исторического центра Красноярска и выступает против строительства 25-этажного офисного здания на Стрелке. В ней, в частности, он пишет: «…архитектурный комплекс изуродует облик Стрелки, визуально подавит вантовый мост, музейный центр и здание филармонии, а также испортит панорамные виды со многих точек города. Кроме того, широкое высотное здание, расположенное в низине центральной части города, ухудшит и без того неудовлетворительную циркуляцию воздуха, чем усугубит неблагоприятную экологическую обстановку».

Пока петицию подписали 117 человек. В комментариях красноярцы поддерживают доводы автора петиции и добавляют: деловой центр в районе Стрелки не имеет перспективы – места для его расширения здесь нет.

Напомним, соглашение о строительстве в Красноярске подобия «Москва-Сити» было заключено с мэрией на Красноярском экономическом форуме в марте 2019 года. Место для него – на левом берегу Качи, в районе ТРЦ «Комсомолл», площадь - 170 тыс. кв. м, инвестиции - 25 млрд рублей.

На правом берегу Качи будет построен православный собор, решение уже принято, хотя и сопровождалось протестами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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