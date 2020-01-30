2020-01-30T07:02:21+03:00
Общество

В правительстве Красноярского края прошли кадровые перестановки

Кто ушел и кто пришел
Татьяна РЯБИНИНА
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Новые люди, новые идеи?Новые люди, новые идеи?Фото: Мария ЛЕНЦ
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Кадровые перестановки в коридорах власти происходят довольно часто, и особенно они ожидаемы в начале года. На этот раз сообщается о новых назначениях и увольнениях в двух краевых министерствах.

Заместителем министра социальной политики Красноярского края стала Лариса Голешова, которая занимала должность начальника отдела финансов госаппарата в министерстве финансов. Контракт на новую должность заключен с 28 января сроком на три года.

В министерстве лесного хозяйства с 27 января освобождена от должности заместителя министра лесного хозяйства Ольга Калюжная. Она покинула пост по собственной инициативе. О новом заместителе пока не сообщается.

Любопытно сравнить доходы, которые прилагаются к должности. В прежней должности начальника отдела финансов государственного аппарата и правоохранительных органов Лариса Голешова заработала в 2018 году 1 322 802,39, на новой должности доходы выше, 1,5-1,8 миллиона рублей – именно такие доходы показали заместители министра социальной политики.

Калюжная Ольга Викторовна при увольнении потеряла годовую зарплату размером 931 291,01, кстати, доход меньше миллиона - самый маленький доход среди всех заместителей министра лесного хозяйства. Данные о доходах приведены на сайте администрации Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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