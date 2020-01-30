На Южном полюсе развернули флаги Красноярского края и Русского географического общества

30 Янв. 2020 2020-01-30T06:09:23+03:00

В 2020 году они побывают еще и на Северном полюсе

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Международная научная экспедиция в Антарктиду организована известным шведским учёным, бизнесменом и путешественником, членом Попечительского совета РГО Фредериком Паулсеном.

- Я доставил и установил на Южном полюсе памятный знак в честь 175-летия основания Русского географического общества, а также продемонстрировал флаги РГО и Красноярского края, которые уже были в Антарктиде. Весной этого года планирую установить точно такой же памятный знак и на Северном полюсе, в Арктике, — отметил председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.

Напомним, экспедиция "Полюса РГО" пройдет в 2020 году, она посвящена 175-летней годовщине создания общества. Памятные знаки с символикой юбилея побывают на Южном и Северном полюсах планеты, затем займут своё место в экспозиции штаб-квартиры РГО в Москве. Два памятных знака "175 лет РГО" отличаются друг от друга только цветом навершия флагштоков: красный - для Юга и синий - для Севера.

ИСТОЧНИК KP.RU