В Красноярске поставят памятник бывшему главе региона Павлу Федирко

30 Янв. 2020 2020-01-30T05:24:47+03:00

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Уже известно место будущего монумента — его установят в парке 400-летия Красноярска.

Но каким именно будет памятник, пока не решено. Это предстоит решить представителям администрации края, семье Федирко и экспертам. Эскизы будущего памятника уже принимают, окончание приема заявок - 1 апреля.

Итоги конкурса подведут 28 апреля. Победитель получит 100 тысяч рублей. Премия за второе место - 70 тысяч, а за третье — 50 тысяч рублей.

Напомним, Павел Федирко руководил регионом 15 лет, с 1972 по 1987 год, это время называют «эпохой Федирко». За эти годы были созданы знаковые объекты краевого центра: аэропорты "Емельяново" и "Черемшанка», театр оперы и балета, музыкальный театр, филармония, архитектурный комплекс на Стрелке, Дворец труда, Дворец пионеров, площадь 350-летия Красноярска (ныне — Театральная площадь), промышленные предприятия, два моста через Енисей: Октябрьский (ныне мост имени Федирко) и "777". В ноябре 2001 года он стал представителем администрации Красноярского края в Совете Федерации и оставался в этой должности до мая 2004 года. Павел Стефанович скончался в прошлом году, ему было 87 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU