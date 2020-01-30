Двоек не будет. Красноярцев приглашают проверить свою научную грамотность

30 Янв. 2020 2020-01-30T04:22:50+03:00

В стране и в городе пройдет акция "Открытая лабораторная". Как принять участие?

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8 февраля в Красноярске, десятках других городов России и во многих странах мира пройдет четвертая по счету просветительская акция “Открытая лабораторная”. Каждый желающий сможет проверить свою картину мира с точки зрения естественно-научных знаний. В прошлом году в ней поучаствовали миллион человек из 40 стран мира!

Как все будет проходить?

На заполнение бланков с вопросами участникам дается 30 минут, после чего «завлабы» — известные красноярские ученые — озвучат правильные ответы и подробно разберут каждое задание. Тем самым, каждый участник акции не только сразу узнает свой результат, но и получит много новой, интересной и полезной информации, помогающей скорректировать житейские заблуждения.

Участники, набравшие наибольшие баллы, получат призы!

- Практически все площадки предложат участникам дополнительные активности – мастер-классы, экскурсии, научные шоу. Например, в Сибирском федеральном университете такой активностью станет гонка роботов, в Сибирском государственном университет науки и технологий можно будет сходить на экскурсию в обсерваторию, а в Информационном центре по атомной энергии участникам предложат поиграть в научную дженгу и атомные шашки, — рассказывает координатор Лабы в Красноярске, популяризатор науки Егор Задереев. — Лаба чем-то похожа на Тотальный диктант, только проверяет научную, а не обычную грамотность. Но ее цель не поставить вам двойку, а рассказать о современной науке.

Кто сможет принять участие?

Принять участие в «Лабе» сможет любой желающий старше 10 лет. В прошлые годы возраст самого юного участника Лабы в Красноярке был 7 лет, а самого возрастного – 79. Участие в акции бесплатное, но требуется предварительная регистрация. В группах акции в социальных сетях до начала Лабы проводятся розыгрыши научно-популярных книг.

Где можно проверить свои знания?

Поучаствовать в “Лабе-2020” можно онлайн на сайте https://laba.media/.

Или прийти на одну из площадок акции, в Красноярске их 11, найти площадку акции в Красноярске можно на сайте http://openlaba.com/geography#krasno

Площадки Лабы в Красноярске и ссылки для регистрации

ИСТОЧНИК KP.RU