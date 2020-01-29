2020-01-29T16:18:03+03:00
Общество

Красноярцев предупредили о сильном ветре

Скорость его будет достигать 18 метров в секунду
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ветер принесет похолоданиеВетер принесет похолоданиеФото: Мария ЛЕНЦ
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Специалисты ГО и ЧС администрации Красноярска предупредили горожан: на город надвигается сильнейший ветер. В ближайшие сутки, 30 января, скорость ветра будет достигать в порывах 18 метров в секунду.

Спасатели напоминают об элементарных мерах безопасности при сильном ветре: держитесь подальше от строек и рекламных щитов, старых деревьев. Во время сильного ветра запрещены работы на большой высоте. Добавим также, что водителям не стоит парковать автомобили вблизи деревьев – нередки случаи, когда они обрушиваются на машины.

Напомним, что метеорологи прогнозируют в ближайшие сутки резкую перемену погоды: в Красноярск придут морозы и сильные метели, которые продержатся в центральных и южных района края вплоть до середины следующей недели. Ночные температуры местами могут достигать минус 30 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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