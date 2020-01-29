Газзаев остается тренировать футбольный «Енисей»

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:57:03+03:00

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Юрий Газзаев остается тренером красноярского «Енисея», сообщает ТВК. Напомним, в начале текущей недели Газзаев заявил об уходе из клуба. Случилось это в понедельник, 27 января, а уже на следующий день в интервью МАТЧ ТВ тренер опроверг свои слова, отметив, что собирается присоединиться к команде на сборах в Турции.

В пресс-службе красноярского футбольного клуба заявили, что у тренера состоялся разговор с министром спорта края Павлом Ростовцевым. Не исключено, что он повлиял на решение Газзаева. Впрочем, ситуация в клубе непростая, - не отрицают в пресс-службе.

- Накануне между министром спорта Павлом Ростовцевым и главным тренером Юрием Газзаевым состоялся разговор, в ходе которого выяснилось, что фактических причин для расторжения контракта и прекращения работы в клубе у тренера нет. Между тем ситуация в клубе непростая, она связана с деятельностью предыдущего руководства, - сообщила Вера Масловская, менеджер клуба.

Добавим, что на днях в клубе официально заявили о взломе всех своих аккаунтов в соцсетях. Взломщики публиковали ложную информацию о директоре футбольного клуба Алексее Ивахове.

ИСТОЧНИК KP.RU