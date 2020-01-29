Главный таможенный инспектор в Красноярске попалась на 6 взятках

29 Янв. 2020 2020-01-29T14:41:40+03:00

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Экс-сотрудница красноярской таможни, главный инспектор, попалась на взятках, сообщает красноярский следственный отдел на транспорте. При этом взятки женщина брала постоянно – следователи заявляют о шести случаях. Известно, что таким образом зарабатывала сотрудница таможни не один год. По данным следствия, с 2013 по 2018 годы женщина в качестве взяток получила свыше 380 тысяч рублей.

Кто ей платил? В основном индивидуальные предприниматели и представители юридических лиц – за покровительство и беспрепятственный выпуск таможенных деклараций при таможенном оформлении ввозимых товаров на территорию России. Что и говорить, дело хлебное - многие ведь везут товары из того же Китая. Когда женщина попалась, в отношении нее возбудили уголовное дело.

В данный момент оно с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU