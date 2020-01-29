Марки, открытки и статуэтка: жителя Красноярска поймали на вывозе культурных ценностей в Пекин

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:44:33+03:00

Говорит, не знал, что предметы нужно декларировать

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В аэропорту Красноярска задержали 64-летнего пассажира с целым чемоданом культурных ценностей: марки, открытки, значки, ваза и статуэтка - все это мужчина хотел вывезти в Китай. Но не вышло, рассказали в красноярской таможне. Казалось бы, подумаешь - статуэтку из халцедона повез. Не чемодан же с долларами. Но на подобные товары необходимо разрешение и пассажирская таможенная декларация. Таможенникам пассажир рассказал, что вывозит ценности по просьбе одного китайца, который купил их у российских коллекционеров.

- О том, что они могут относиться к культурным ценностям, по словам красноярца, он не знал,- рассказали в красноярской таможне.

Эксперты подтвердили: часть багажа действительно представляет культурную ценность - та самая статуэтка и нагрудные значки. Теперь мужчине предстоит суд, в отношении него возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU