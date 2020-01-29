2020-01-29T12:54:30+03:00
Общество

Масленицу в Красноярске решено провести на правобережной набережной

Моржи, казачья застава и музыкальные номера - рассказываем, что в планах у организаторов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Ишь ты, Масленица!Ишь ты, Масленица!Фото: Мария ЛЕНЦ
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На носу Масленица – с блинами да пирогами. В этом году отмечать ее в Красноярске будут на новом месте – на набережной правобережья. Об этом рассказал глава Свердловского района Игорь Титенков. Гулянья пройдут 29 февраля. Напомним, что Пасха в этом году отмечается 19 апреля.

Что касается широкой Масленицы, то на набережной планируется организовать множество локаций. На участке от Коммунального моста до Гладкова, сообщают Городские новости. В планах как всегда музыкальные номера, будет устроена «казачья застава», клуб моржей покажет свои способности – в общем, будет весело.

- Места для отдыха и развлечений найдут себе гости любых возрастов, от мала до велика. Отмечу, что именно на масленичных гуляньях будут собираться предложения по названию для правобережной набережной, - говорит Титенков. - Не упустите шанс оставить свой след в истории города.

Добавим, что ранее Масленицу всегда отмечали на Татышеве. Кроме того, большое гуляние организуют в Сухобузимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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