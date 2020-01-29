2020-01-29T12:00:51+03:00
Происшествия

Три подростка провернули кражу со взломом в салоне сотовых телефонов

Из магазина жители Козульки вытащили деньги и гаджеты на 300 000 рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Возбуждено уголовное делоВозбуждено уголовное делоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Козульке дерзкое ограбление магазина «Технопарк», торгующего сотовыми телефонами, провернули не воры со стажем, а… подростки. Самому старшему из преступников 19 лет, он и был главарем. Помощникам – 16 и 17 лет, сообщает ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии. При этом выполнили все подростки на редкость продуманно, хотя и были пьяными. На дело пошли 22 января.

- При этом старший из мужчин, действуя согласно отведенной ему роли, подошел к окну магазина и с помощью лома отогнул металлические ставни, открыл окно, после чего проник внутрь помещения, где вместе с одним из несовершеннолетних похитил сотовые телефоны и денежные средства, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в следствии. - При этом второй подросток находился рядом с помещением магазина и выполнял роль наблюдателя.

Ущерб составил более 300 000 рублей. Кстати, следователи говорят, что за двумя из преступников уже тянется преступный след – их привлекали к уголовной ответственности за похожие преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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