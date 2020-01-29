2020-01-29T11:20:55+03:00
Общество

«Позитивные новости»: из аэропорта Красноярска откроют допрейсы в Пекин

… и другие города
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Дополнительные рейсы запустят с весныДополнительные рейсы запустят с весныФото: Мария ЛЕНЦ
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В минтрансе Красноярского края рассказали о дополнительных рейсах, которые откроются уже в марте этого года из аэропорта «Красноярск». По информации министра транспорта Константина Димитрова, добавится количество перелетов как минимум по 11 направлениям в том числе и в Пекин.

Итак, с весны еще проще будет улететь в Сочи (регулярность — 5 раз в неделю); Братск (регулярность −7 раз в неделю); Иркутск (регулярность — 14 раз в неделю); Омск (регулярность — 7 раз в неделю); Новосибирск (регулярность — 14 раз в неделю); Пекин (регулярность — 5 раз в неделю); Симферополь (регулярность — 4 раз в неделю); Екатеринбург (регулярность — 7 раз в неделю); Тюмень (регулярность — 7 раз в неделю); Томск (регулярность — 7 раз в неделю); Якутск (регулярность — 6 раз в неделю).

Конечно, по поводу Пекина красноярцы начали шутить: дескать, дополнительные перелеты – позитивные новости на фоне бушующего в Китае коронавируса. Впрочем, до марта ситуация может в корне поменяться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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