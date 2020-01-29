Рыжий кот, которого красноярка спасла от усыпления, стал героем соцсетей
В прошлом феврале рыжего кота хозяева принесли в переноске в ветеринарную клинику и попросили усыпить. Бедняга даже не пытался сопротивляться. Съежившись, он сидел на одном месте и грустно смотрел своими большими глазами в пол.
«Лысеть начал, лечить не будем, усыпите», - попросили врачей люди, которые его принесли.
На вид здоровое животное, ни одной проплешины. Печальный – да. Но не больной точно. Ветеринары решили не губить пациента, а попытаться найти ему новый дом.
Прошу принесли усыпить Фото: личный архив
… У Натальи как раз на днях произошло печальное событие. Умер любимец семьи. Они с 9-летней дочкой с трудом переживали потерю котика. По какому-то велению души, решила зайти в ветклинику, где лечили своего питомца. И увидела это рыжее чудо. Проша покорил ее сердце с первой минуты.
- Его усыплять принесли, а ветеринары пожалели, - рассказала Наталья «Комсомольской правде» - Красноярск историю Проши. – Вижу, сидит, а глазки грустные такие. Ему четыре года. Не совсем молодой. Забрала его домой. К апрелю он отъелся и стал солидным котярой. Любит играть с мячиком и мышкой. Но вредина ещё тот! По утрам будит: лоток шкрябает или целлофан найдет какой-нибудь. Если видит, что не помогает, то шкаф начинает царапать. Может даже укусить, но это от любви большой. И мы его очень любим!
Хорошо лежать Фото: личный архив
Сфотографировать Прошу сложно. Как увидит камеру, то сразу отворачивается. Но хозяйка несколько раз улучила момент и сейчас на фото этого солидного рыжего красавца можно полюбоваться в соцсетях. Проша уже принимал участие в конкурсах и у него появились десятки поклонников. И вот сейчас он снова претендует на победу в фотоконкурсе на сайте kp.ru «Без кота и жизнь не та».
Кстати, заявки на участие принимаются по 31 января. А с 1 февраля стартует голосование. И уж тогда болельщикам того или иного участника предстоит проявить свою активность, чтобы их любимец победил.
Вы идите, работайте, а я еще посплю Фото: личный архив
11-13 февраля – подведем итоги голосования. Победителями станут 5 участников (набравшие максимальное количество голосов), еще 5 – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда» - Красноярск.
А 14 февраля приглашаем наших финалистов на торжественное награждение (время и место сообщим позже), где им вручат дипломы и самые нужные подарки: наполнители для кошачьих туалетов, корм, игрушки, шампуни и многое другое.
Проша отдыхает Фото: личный архив
Генеральный партнер проекта ООО Бентонит Хакасии подарит победителям Пи-Пи Бент (Pi-Pi Bent) – это природный наполнитель для туалета кошек, который решает вопросы деликатного ухода быстро и легко.
Партнер проекта ветклиника ДРУЖОК предоставит сертификаты со скидкой на стерилизацию кошек и кастрацию котов.
Партнер проекта «ЭКО-МЕБЕЛЬ» вручит трем лидерам голосования специальную мебель для животных.
Что же там пишут? Фото: личный архив
Подробности на странице фотоконкурса по этой ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU