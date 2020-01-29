Рыжий кот, которого красноярка спасла от усыпления, стал героем соцсетей

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:27:08+03:00

Проша каждый день обретает новых поклонников и даже участвует в различных конкурсах

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В прошлом феврале рыжего кота хозяева принесли в переноске в ветеринарную клинику и попросили усыпить. Бедняга даже не пытался сопротивляться. Съежившись, он сидел на одном месте и грустно смотрел своими большими глазами в пол.

«Лысеть начал, лечить не будем, усыпите», - попросили врачей люди, которые его принесли.

На вид здоровое животное, ни одной проплешины. Печальный – да. Но не больной точно. Ветеринары решили не губить пациента, а попытаться найти ему новый дом.

Прошу принесли усыпить Фото: личный архив

… У Натальи как раз на днях произошло печальное событие. Умер любимец семьи. Они с 9-летней дочкой с трудом переживали потерю котика. По какому-то велению души, решила зайти в ветклинику, где лечили своего питомца. И увидела это рыжее чудо. Проша покорил ее сердце с первой минуты.

- Его усыплять принесли, а ветеринары пожалели, - рассказала Наталья «Комсомольской правде» - Красноярск историю Проши. – Вижу, сидит, а глазки грустные такие. Ему четыре года. Не совсем молодой. Забрала его домой. К апрелю он отъелся и стал солидным котярой. Любит играть с мячиком и мышкой. Но вредина ещё тот! По утрам будит: лоток шкрябает или целлофан найдет какой-нибудь. Если видит, что не помогает, то шкаф начинает царапать. Может даже укусить, но это от любви большой. И мы его очень любим!

Хорошо лежать Фото: личный архив

Сфотографировать Прошу сложно. Как увидит камеру, то сразу отворачивается. Но хозяйка несколько раз улучила момент и сейчас на фото этого солидного рыжего красавца можно полюбоваться в соцсетях. Проша уже принимал участие в конкурсах и у него появились десятки поклонников. И вот сейчас он снова претендует на победу в фотоконкурсе на сайте kp.ru «Без кота и жизнь не та».

Кстати, заявки на участие принимаются по 31 января. А с 1 февраля стартует голосование. И уж тогда болельщикам того или иного участника предстоит проявить свою активность, чтобы их любимец победил.

Вы идите, работайте, а я еще посплю Фото: личный архив

11-13 февраля – подведем итоги голосования. Победителями станут 5 участников (набравшие максимальное количество голосов), еще 5 – это выбор партнеров и редакции «Комсомольская правда» - Красноярск.

А 14 февраля приглашаем наших финалистов на торжественное награждение (время и место сообщим позже), где им вручат дипломы и самые нужные подарки: наполнители для кошачьих туалетов, корм, игрушки, шампуни и многое другое.

Проша отдыхает Фото: личный архив

Генеральный партнер проекта ООО Бентонит Хакасии подарит победителям Пи-Пи Бент (Pi-Pi Bent) – это природный наполнитель для туалета кошек, который решает вопросы деликатного ухода быстро и легко.

Партнер проекта ветклиника ДРУЖОК предоставит сертификаты со скидкой на стерилизацию кошек и кастрацию котов.

Партнер проекта «ЭКО-МЕБЕЛЬ» вручит трем лидерам голосования специальную мебель для животных.

Что же там пишут? Фото: личный архив

Подробности на странице фотоконкурса по этой ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU