Редкую американскую норку застали за охотой на юге Красноярского края

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:41:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перовском лесничестве «Шушенского бора» за охотой застали редкого для Красноярского края зверька, американскую норку (лат. Neovison vison). Хищник во всю «рыбачил». Норка замирала в вертикальном положении, прислушивалась к воде, чтобы в нужный момент совершить смертельный для жертвы прыжок, рассказывают в пресс-службе нацпарка.

Зверек прислушивается к воде Фото: Алексей Третьяков

- Естественный ареал норки американской – Северная Америка. Искусственно расселенная в Евразии, она успешно освоила территории по всему умеренному поясу континента. В Сибири этот интродуцент составил конкуренцию другим представителям куньих — соболям и колонкам, являющимся для этой территории аборигенными видами, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в «Шушенском бору».

Жить американская норка предпочитает поближе к Саяно-Шушенскому водохранилищу. Рыбы полно, да и вода не замерзает окончательно. Численность зверька, впрочем, в Перовском лесничестве небольшая, поэтому каждая встреча с норкой американской – настоящая находка для фотографа и инспекторов.

ИСТОЧНИК KP.RU