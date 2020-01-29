Редкую американскую норку застали за охотой на юге Красноярского края
В Перовском лесничестве «Шушенского бора» за охотой застали редкого для Красноярского края зверька, американскую норку (лат. Neovison vison). Хищник во всю «рыбачил». Норка замирала в вертикальном положении, прислушивалась к воде, чтобы в нужный момент совершить смертельный для жертвы прыжок, рассказывают в пресс-службе нацпарка.
Зверек прислушивается к воде Фото: Алексей Третьяков
- Естественный ареал норки американской – Северная Америка. Искусственно расселенная в Евразии, она успешно освоила территории по всему умеренному поясу континента. В Сибири этот интродуцент составил конкуренцию другим представителям куньих — соболям и колонкам, являющимся для этой территории аборигенными видами, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в «Шушенском бору».
Жить американская норка предпочитает поближе к Саяно-Шушенскому водохранилищу. Рыбы полно, да и вода не замерзает окончательно. Численность зверька, впрочем, в Перовском лесничестве небольшая, поэтому каждая встреча с норкой американской – настоящая находка для фотографа и инспекторов.
ИСТОЧНИК KP.RU