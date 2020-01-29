Красноярцев предупредили о резком похолодании и сильных метелях

29 Янв. 2020 2020-01-29T09:12:53+03:00

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В Красноярск, центральные и южные районы края идет резкое похолодание и метели, предупреждает Гидрометцентр. Сибирские морозы придут в город, по данным синоптиков, в середине недели. Причина – перемена атмосферных фронтов, вместе с которой придет холод, снег и метели. Резкий скачок температуры

- В течение суток 30 января днем ожидается местами до минус 18 градусов, в некоторых районах – до минус 20-25 градусов. Похолодание распространится и на южные районы Красноярского края, — говорится в сводке Гидрометцентра России.

В четверг морозы закрепятся и с пятницы, 31 января, простоят до середины следующей недели. Ночные температуры в этот период будут достигать минус 30 градусов, днем – до минус 20.

Наиболее внимательными на дорогах следует быть водителям. Не исключена гололедица и снежные заносы.

ИСТОЧНИК KP.RU