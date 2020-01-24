24 Янв. 2020 2020-01-24T07:58:17+03:00

Каждый красноярец съедает за год почти 2 кг мороженого. Фото: Мария ЛЕНЦ

Это много или мало?

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За год каждый красноярец и житель края съедает почти 2 килограмма (1900 граммов) мороженого, молочного и сливочного. Об этом сообщили в Красноярскстате.

Как выяснилось, сегодня, 24 января, - всемирный день эскимо. К нему статистики и приурочили свое исследование.

Итак, на эти самые 2 килограмма житель края тратит больше 620 рублей в год. А как обстоят дела в соседних регионах? В Хакасии практически тоже самое: 2 килограмма в год, но более дешевого. На 560 рублей. У жителей Тувы аппетиты скромнее: 1,3 килограмма на 306 рублей.

КСТАТИ

В 2019-м году мороженое подорожало на 5,5%. Средняя стоимость сливочного в крае – 453 рубля за килограмм. Самое дорогое мороженое в Норильске, 504 рубля, самое дешевое в Минусинске – 433. В Туве просят 388 рублей за кило, в Хакасии – 413.

ИСТОЧНИК KP.RU