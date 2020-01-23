В красноярских детских садах построили шалаши

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:22:00+03:00

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Все, у кого есть маленькие дети, знают, что они очень любят играть «в домик» и мастерят его из одеял, завешивая столы, диваны, укромные уголки. Дети чувствуют потребность в уединении и потому в детских садах Красноярска решили сделать такие уголки, в которых ребенок сможет побыть в одиночестве, «укрывшись» на время.

Единого оформления зон релаксации нет, тут все зависит от фантазии воспитателей и особенностей помещения. Это и разборные шалаши из обычных штор, и закрытые тканью укромные уголки или столы, ниши в шкафах.

В детском саду №31 воспитатели смастерили накидки для мебели с окнами и дверями, с их помощью можно сделать отдельную «квартиру» из столов и стульев.

В садике № 95 группы оборудовали мобильными шалашами.

В детском саду № 265 уголки уединения сделаны из полупрозрачных штор.

В детском саду № 254 ребёнок может посидеть под сухим дождем и послушать музыку в наушниках.

В детском саду № 333 уголки уединения похожи на детские квартиры с миниатюрными диванами, столами и кроватями.

В каждом таком «домике» есть ковры и подушки. Здесь ребенок может отвлечься, успокоиться, побыть наедине.

ИСТОЧНИК KP.RU