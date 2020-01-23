2020-01-23T06:31:15+03:00
Звезды

Глава Красноярска подарил библиотеке коллекцию сувенирных банкнот

Повод – открытие после модернизации
Татьяна РЯБИНИНА
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Новые библиотеки рассчитывают привлечь и новых читателей.Новые библиотеки рассчитывают привлечь и новых читателей.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске модернизация городских библиотек идет уже несколько лет. И это не просто ремонт здания и покупка новой техники, мебели и оборудования. Это перепланировка, позволяющая открыть фонды, сделать пространство уютным и удобным для чтения, для занятий и игр.

На этой неделе открылась девятая по счету модернизированная библиотека, это библиотека имени Паустовского в микрорайоне Покровском. По этому случаю глава города Сергей Еремин приехал с подарками: два книжных издания с дарственными надписями и сувенирная коллекция банкнот, посвященных выдающимся историческим личностям, связанным с Красноярском, об этом сообщают «Городские новости».

- Я испытываю чувство особенного удовлетворения, когда именно в микрорайонах появляются такие социально-культурные центры для всей семьи — мы даже не называем их теперь библиотеками, - заявил Сергей Еремин. - Для Покровского это особенно важно, потому что микрорайон разрастается, а подобный центр здесь единственный.

Кстати, к открытию библиотека значительно обновился и книжный фонд: приобретено более 2,5 тысяч книг — детских, взрослых, отраслевых, а также популярной сегодня прозы «нон-фикшн». Общий фонд библиотеки на данный момент насчитывает около 36 тысяч книг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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