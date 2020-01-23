В Красноярске пройдет лыжный забег в ретро-костюмах
В этом году традиционный всероссийских забег «Лыжня России» будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и потому пройдет по особой программе.
Спортивная часть фестиваля будет состоять из нескольких стартов.
Начнется праздник с забега на 10 км, регистрация на который идет в режиме онлайн по ссылке krasmarafon.ru/ski. Следом будет дан старт детскому забегу на 500 метров, завершит программу старт массового забега на 2020 метров.
Особой частью станет ретро-забег на 2020 метров «Лыжный батальон Победы». Для того, чтобы принять в нем участие, нужно прийти на старт в ретро-костюме. Обладатель самого яркого образа получит приз номиналом 10 тысяч рублей.
Также в программе праздника – работа фотозон, прохождение военизированной полосы препятствий, полевая кухня, выступление военного оркестра.
КОГДА: 8 февраля в 11.00
ГДЕ: МСК «Радуга», ул. Стасовой, 69/л
ИСТОЧНИК KP.RU