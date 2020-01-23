В Красноярске пройдет лыжный забег в ретро-костюмах

23 Янв. 2020 2020-01-23T06:17:35+03:00

Как пройдет в этом году «Лыжня России»

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В этом году традиционный всероссийских забег «Лыжня России» будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и потому пройдет по особой программе.

Спортивная часть фестиваля будет состоять из нескольких стартов.

Начнется праздник с забега на 10 км, регистрация на который идет в режиме онлайн по ссылке krasmarafon.ru/ski. Следом будет дан старт детскому забегу на 500 метров, завершит программу старт массового забега на 2020 метров.

Особой частью станет ретро-забег на 2020 метров «Лыжный батальон Победы». Для того, чтобы принять в нем участие, нужно прийти на старт в ретро-костюме. Обладатель самого яркого образа получит приз номиналом 10 тысяч рублей.

Также в программе праздника – работа фотозон, прохождение военизированной полосы препятствий, полевая кухня, выступление военного оркестра.

КОГДА: 8 февраля в 11.00

ГДЕ: МСК «Радуга», ул. Стасовой, 69/л

ИСТОЧНИК KP.RU