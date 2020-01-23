В Красноярском крае полицейские раскрыли серию дачных краж

23 Янв. 2020 2020-01-23T06:00:10+03:00

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У красноярских дачников нет спокойных месяцев: пока тепло, они заботятся о растениях, а когда холодно – переживают за свое имущество, которое находится фактически без присмотра. И хотя самое ценное увозят с собой в город, дачные воры не брезгуют бочками, досками и даже посудой. И заявление в полицию подают далеко не все пострадавшие. Однако в Емельяновском районе они все же написали несколько заявлений о кражах имущества из дачных домиков. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей.

И сотрудникам полиции удалось их найти и задержать. Это неоднократно судимые за кражи двое мужчин 33-х лет. Уже установлена их причастность к девяти кражам. Максимальное наказание по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» - лишение свободы сроком на 6 лет.

Напомним, «Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала об ограблении дачного домика главы Хакасии Валентина Коновалова, которое произошло 31 декабря 2019 года. Виновного удалось найти.

ИСТОЧНИК KP.RU