2020-01-23T04:40:38+03:00
Общество

В Красноярске в Татьянин день пройдет экскурсия по вузам

Сообщаем подробности
Татьяна РЯБИНИНА
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Провести день студента в вузах - отличная идея!Провести день студента в вузах - отличная идея!Фото: Мария ЛЕНЦ
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В программе экскурсии истории вузов:

- Красноярский государственный медицинский университет

- Сибирский государственный университет науки и технологии имени академика М.Ф. Решетнёва

- Красноярский государственный педагогический университет имени В.П. Астафьева

- Сибирский федеральный университет

А также история становления науки и образования в нашем городе.

Дата и время

25 января в 17:00, продолжительность 2 часа

Посадка экскурсантов: Ул. Партизана Железняка, 1 (остановка медицинский институт в сторону Зелёной рощи)

Окончание экскурсии: Театральная площадь

Стоимость: 250 рублей

Запись по телефону 285 26 82 обязательна

Внимание!

Если вам поступило предложение оплатить экскурсию заранее онлайн, то это мошеннники.

Организатор экскурсии, ТИЦ Красноярска, реализует билеты только за наличный расчет непосредственно перед началом экскурсии и выдает чек!

ИСТОЧНИК KP.RU

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