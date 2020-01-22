2020-01-22T08:12:18+03:00
Общество

Красноярские экологи снова регистрируют повышенное загрязнение воздуха

Смог начал накапливаться сразу же, как улегся ветер
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Красноярцы 19 раз жаловались на плохой воздух в городе на минувшей неделеКрасноярцы 19 раз жаловались на плохой воздух в городе на минувшей неделеФото: Мария ЛЕНЦ
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Ветреная погода немногим нравится, однако именно она поддерживала в районах Красноярска чистый воздух. Как только ветер улегся, в городе начал накапливаться смог, сообщает Ньюслаб. В среду, 22 января, общественники фиксируют повышенное загрязнение в воздуха в городе.

- То ветер, то дым, - сетуют общественники и горожане в соцсетях.

Синоптики Среднесибирского УГМС также сообщают, что метеоусловия в Красноярске сейчас способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В городе сегодня южный ветер скоростью до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем – до минус 20 градусов. Прогнозируется II группа загрязнения — «повышенное».

К слову, за минувшую неделю на горячую линию минэкологии от горожан поступило 19 звонков с жалобами на качество воздуха. Специалисты передвижной лаборатории 12 раз выезжали на замеры уровня загрязнения в различные районы города. Однако превышения не обнаружено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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