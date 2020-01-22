Первый круиз по Енисею на «Максиме Горьком» пройдет уже в этом году

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:51:18+03:00

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Первый круиз по Енисею на теплоходе «Максим Горький» состоится уже в этом году, после начала навигации. 10-дневный тур по маршруту Красноярск – Дудинка обещает быть интересным: в программе круиза остановки в Енисейске, Туруханске, Ворогово. А самое главное, вишенка на торте – конечно, Плато Путорана, куда пассажиров туристического лайнера будут доставлять вертолетом.

Теплоход специально реконструировали для круизов на Север, так что он полностью подготовлен к встрече гостей. По словам члена Новосибирской ассоциации туристских организаций Виталия Наумова, продажа билетов на «Максим Горький» идет в основном в Европе. Организаторы туров рассчитывают, что гостями лайнера по большей части будут иностранцы. Ранее сообщалось, что стоимость каюты класса «люкс» на теплоходе превышает 1 миллион рублей (в одну сторону) - для рядового российского туриста это неподъемная цена.

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ИСТОЧНИК KP.RU