«Сопку» закрыли для массовых катаний до марта

22 Янв. 2020 2020-01-22T05:33:08+03:00

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Кластер «Сопка» с 22 января не принимает любителей покататься на сноуборде и лыжах. Объект закрыли до 10 марта. Об этом сообщил официальный паблик «Сопки» в социальных сетях. «Покатушки» отменили только для любителей: профессионалы продолжат готовиться здесь к разного рода соревнованиям. Их, к слову, немало.

- В связи с высокой загруженностью объекта тренировками и спортивными мероприятиями, а также в связи с подготовкой к проведению в феврале и марте 2020 года Х зимней Спартакиады учащихся России-2020 и этапов Кубка мира по фристайлу на кластере отменяются массовые катания для посетителей, - кратко прокомментировало руководство «Сопки».

Когда возобновят «покатушки» для всех желающих - сообщим позже. Добавим, что это не единственное место в Красноярске, где можно вволю накататься на сноуборде или лыжах. Погода в этом году располагает.

ИСТОЧНИК KP.RU