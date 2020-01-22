2020-01-22T05:07:52+03:00
Происшествия

В Канске сгорел склад с пиломатериалами: удалось предотвратить взрыв газа

пожар охватил площадь в 800 квадратных метров
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краюФото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
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Канске минувшим вечером полыхнула пилорама, сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю. Склад с лесом горел на площади в 800 квадратных метров. К утру от него остались только головешки. Пожарным удалось избежать взрыва баллонов с газом - их успели в срочном порядке вынести из помещения. Загорелось все примерно в 18.30 по местному времени. Работники пилорамы сообщили об огне.

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю

- К ликвидации пожара привлечено 33 человека личного состава и 10 единиц техники, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск спасатели.

Когда пожарные прибыли на склад, в помещении уже было сильное задымление. Огонь распространялся очень быстро - кругом древесина. Локализовать пламя удалось только к 20.50 местного времени. Затем пожарные приступили к проливке и разбору конструкций. Причина возгорания устанавливается. К счастью, никто из людей не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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