2020-01-21T17:57:05+03:00
Общество

Сотрудникам красноярского санатория, унижавших детей, сделали выговор

За грубое обращение с маленькими пациентами
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Сотрудникам красноярского санатория, унижавших детей, сделали выговор. Фото: пресс-служба краевого министерства здравоохраненияСотрудникам красноярского санатория, унижавших детей, сделали выговор. Фото: пресс-служба краевого министерства здравоохранения
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Сотрудников красноярского противотуберкулезного санатория «Пионерская речка», которые унижали и даже били детей, наказали в дисциплинарном порядке. Такую информацию по результатам служебной проверки озвучили в министерстве здравоохранения края.

Напомним, в конце декабря в соцсетях появилось видео, сделанное посетительницей санатория. Она приходила навещать свою племянницу и заметила, как персонал обращается с детьми. Одна из воспитательниц пыталась поднять сидевшего на полу заплаканного ребенка, кричала и била его. Как оказалось, такие случаи не были единичными.

Сразу же после этого состоялось экстренное совещание с участием министерства здравоохранения, на которое пригласили руководство Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера №1, филиалом которого является детский санаторий.

Сегодня воспитатели, применившие недозволенные приемы в общении с детьми, переведены на работу, исключающую контакт с детьми. Руководству санатория, завотделением, воспитателю и медсестре объявлены выговоры. Результаты проверки правоохранительных органов будут известны позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сотрудникам красноярского санатория, унижавших детей, сделали выговор
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