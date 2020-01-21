2020-01-21T16:22:29+03:00
Спорт

В Красноярске стартовала продажа билетов на Ярыгинский турнир

Соревнования пройдут с 23 по 26 января
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярске стартовала продажа билетов на Ярыгинский турнирВ Красноярске стартовала продажа билетов на Ярыгинский турнирФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске стартовала продажа билетов на XXXI Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин». В этом году соревнования пройдут с 23 по 26 января во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина на острове Отдыха.

В минспорте края рассказали, что стоимость билетов зависит от ряда и сектора. На утренние поединки – 300 рублей, на вечерние – 400 рублей. Для тех, кто планирует не пропустить ни одного выступления спортсменов, можно приобрести абонемент за 2000 рублей. Билеты продаются в кассе Дворца спорта (о. Отдыха, 12) с 21 по 26 января. Время работы кассы – с 8:30 до 20:00 часов. Телефон для справок: 8 (391) 989-12-87 (доб. 8703).

Добавим, что для обеспечения безопасности в дни турнира парковка личного транспорта разместится перед Центральным стадионом, ЦЭС «Спортэкс» и Домом спорта имени Дворкина. Зрителей просят по возможности воспользоваться общественным транспортом.

И еще информация о том, где можно будет посмотреть трансляцию состязаний: на краевом телеканале «Енисей», федеральных каналах «Матч Боец» и «Матч Страна», а также на краевом спортивном портале kraysport.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотрудникам красноярского санатория, унижавших детей, сделали выговор
В Красноярске стартовала продажа билетов на Ярыгинский турнир
В Красноярском крае гость закопал убитого хозяина в лесу и обчистил его дом
У звезды сборной Голландии висит майка экс-футболиста красноярского «Енисея»
В Красноярске с 1 февраля подорожает проезд в троллейбусах и трамваях
В Красноярске арестован руководитель отделения Пенсионного фонда РФ по краю
Старинные иконы, которых не было: житель Красноярского края попался на интернет-мошенничестве
Красноярцам рассказали, когда в продаже появятся первые тюльпаны
В Красноярске появится институт Севера и Арктики
Красноярская полиция отыскала телефонного мошенника, обманувшего 42 человека на 1,7 миллиона рублей
ВТБ подключает торговые точки к эквайрингу без визита в банк
В Центральном районе Красноярска за нарушение тишины оштрафовали 187 человек
В Красноярске готовятся к открытию 4 новых детских сада на 1110 мест
В Красноярске мужчина опаивал таксистов кофе с клофелином и грабил
В Красноярске открылась новая стоматология на улице Парашютной
В Красноярском крае отец уволился с поста главы сельсовета ради сына
Красноярские альпинисты в очередной раз покорили Эльбрус и Казбек