В Красноярске стартовала продажа билетов на Ярыгинский турнир

21 Янв. 2020 2020-01-21T16:22:29+03:00

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В Красноярске стартовала продажа билетов на XXXI Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин». В этом году соревнования пройдут с 23 по 26 января во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина на острове Отдыха.

В минспорте края рассказали, что стоимость билетов зависит от ряда и сектора. На утренние поединки – 300 рублей, на вечерние – 400 рублей. Для тех, кто планирует не пропустить ни одного выступления спортсменов, можно приобрести абонемент за 2000 рублей. Билеты продаются в кассе Дворца спорта (о. Отдыха, 12) с 21 по 26 января. Время работы кассы – с 8:30 до 20:00 часов. Телефон для справок: 8 (391) 989-12-87 (доб. 8703).

Добавим, что для обеспечения безопасности в дни турнира парковка личного транспорта разместится перед Центральным стадионом, ЦЭС «Спортэкс» и Домом спорта имени Дворкина. Зрителей просят по возможности воспользоваться общественным транспортом.

И еще информация о том, где можно будет посмотреть трансляцию состязаний: на краевом телеканале «Енисей», федеральных каналах «Матч Боец» и «Матч Страна», а также на краевом спортивном портале kraysport.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU