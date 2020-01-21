Полиция нашла человека, устроившего погром на даче главы Хакасии

21 Янв. 2020 2020-01-21T05:13:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция нашла предполагаемого виновника предновогоднего преступления, жертвой которого стал глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Напомним, случилось это 31 декабря. В Абакане произошла коммунальная авария и несколько домов оказались без отопления.

Попала в зону ЧП и семья хакасского губернатора. А пока коммунальщики занимались аварией, он решил съездить на дачу и привезти оттуда обогреватель. И обнаружил, что окно выбито, взломана входная дверь, пропали кое-какие вещи. Ущерб владелец оценил в 8 тысяч рублей. О чем, собственно, сам и сообщил в социальных сетях.

И вот в пресс-службе хакасской полиции сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск: подозреваемый задержан. Это 23-летний житель Абакана. Ранее он уже имел проблемы с законом, был судим за имущественные преступления. Часть похищенного на даче он не успел потратить, его изъяли и вернули владельцу. Полиция сейчас проверяет причастность молодого человека к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU