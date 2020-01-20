В «Шушенском бору» заметили поедающую яблоки птицу-панка с «ирокезом»

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:12:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Вообще, хохолков у щуров нет, рассказывают сотрудники «Шушенского бора». Но этот самец – исключение. На голове у птицы, которая попала в объектив сотрудницы нацпарка Элинор Пэйт в Перовском лесничестве, - небольшой вырост из перьев, настоящий «ирокез».

Необычная птица Фото: Элинор Пэйт

Элинор Пэйт заметила стайку щуров, кормящихся на яблоне сибирской, - три молодых самца в желто-оранжевом оперении и две самки. Снимки, безусловно, будут интересны орнитологам.

- Такая аномалия может являться следствием сразу нескольких причин: полученной травмы в прошлом (например, при скальпировании птицы), случайной мутацией, мозговой грыжей или нарушением эмбрионального развития (гиповитаминозе), - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в нацпарке «Шушенский бор». - Единой версии появления подобного образования нет. Однако, важно отметить, что щур выглядел вполне здоровым и, несмотря на свой экзотический облик, вел себя очень естественно.

ИСТОЧНИК KP.RU